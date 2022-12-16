Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 AÖF sınav sonuç tarihi)

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2022-23 AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.



Anadolu Üniversitesi'nden sonuç tarihine yönelik açıklama gelmedi ancak önceki dönemler kaynak alındığı AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının 26 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.



AÖF SINAV TARİHLERİ



Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022



Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023