Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MEB AÖF sınav sonuçları)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 15-16 Nisan tarihlerinde sona eren AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gündemde yer alıyor. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci, sonuç duyurusu için gözlerini Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MEB AÖF sınav sonuçları)

bahar dönemi ara sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sınavların tamamlanmasının ardından, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınav sonuçları için tarih verilmedi. Daha önceki dönemler kaynak alındığında sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Buna göre; 15-16 Nisan tarihinde tamamlanan AÖF ara sınav sonuçlarının nisan ayının sonlarında açıklanması bekleniyor.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MEB AÖF sınav sonuçları) - 1

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bahar dönemi ara sınavları 8-9 ile 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF sınav soruları ve cevaplarını içeren cevap kitapçığının anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayılanması bekleniyor.

AÖF bahar dönemi ara sınav cevap anahtarının en geç 19 Nisan Çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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