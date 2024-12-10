Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav sonuçları tarihi)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 7-8 Aralık tarihinde girdikleri sınavların ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesinin "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden açıklanacak olan AÖF sınav sonuçları için tarih bilgisi sorgulanıyor. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir.
Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
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