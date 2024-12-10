Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav sonuçları tarihi)

2024 AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesinin "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden açıklanacak olan AÖF sınav sonuçları için tarih bilgisi sorgulanıyor. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.



Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

