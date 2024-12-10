Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav sonuçları tarihi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 7-8 Aralık tarihinde girdikleri sınavların ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav sonuçları tarihi)

2024 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesinin "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden açıklanacak olan AÖF sınav sonuçları için tarih bilgisi sorgulanıyor. Peki, 2024 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 AÖF sınav sonuçları tarihi) - 1

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir.

Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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