Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? (2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 2023-2024 yılı AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Yaz okulunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz okulu sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?



AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav takvimi belli oldu.



Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos günü uygulanacak.

