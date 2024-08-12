Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? (2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 2023-2024 yılı AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Yaz okulunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz okulu sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav takvimi belli oldu.
Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos günü uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 yılı yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı.
Giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Sınav Giriş Belgesi
- Okul
- Aöf
- Anadolu Üniversitesi