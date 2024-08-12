Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? (2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bahar dönemi final sınavları ardından düşük notu olan derslerini yaz okulunun bitişiyle düzeltmek isteyen öğrenciler, yaz okulu sınavına girecek. AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? (2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. 2023-2024 yılı AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı. Yaz okulunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz okulu sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

tarafından AÖF yaz okulu sınav takvimi belli oldu.

Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos günü uygulanacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? (2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 yılı yaz okulu sınav giriş belgeleri 8 Ağustos günü yayımlandı.

Giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

EĞİTİM HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı)

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı)

2024-YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2024-YÖKDİL/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Türkiye’deki Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Türkiye’deki Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları ne zaman bitecek?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları ne zaman bitecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...