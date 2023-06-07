Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ne zaman? (2023 AÖF sınav takvimi)

2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri, geçemedikleri eksik derslerinden de geçmek için sınava girecek öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ne zaman?



AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?



AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.