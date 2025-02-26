Açıköğretim kayıt yenileme ekranı! Anadolu Üniversitesi (AÖF) bahar dönemi sınav tarihleri ve akademik takvim

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri üniversiteden yapılan açıklamaya göre 27 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ders seçimleri ardından öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılım sağlayacak. 2024-2025 yılı AÖF yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos günü uygulanacak.



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?



Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat günü başladı ve 27 Şubat tarihinde saat 22:00'de son bulacak.



Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresine e-Devlet ve ya AÖF hesabı ile giriş yaparak ders seçimini gerçekleştirebiliyor. Ders seçimi akabinde ise öğretim materyal ücretinin Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılması gerekiyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME EKRANI



AÖF SINAV TAKVİMİ 2025



Bahar dönemi vize sınavı: 19-20 Nisan

Bahar dönemi final sınavı: 24-25 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos