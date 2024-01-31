Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler kayıt tarihleri ile ders ekleme takvimini sorguluyor.



AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.



AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.



AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.



Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.



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