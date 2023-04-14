Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ne zaman? (2023 AÖL sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, öğrenciler de bir yandan sınavlar için hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liseler için AÖL sınav takvimi açıklandı. Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında AÖL 2. dönem tarihlerini öğrenebiliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.



Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler;



Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.



Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.