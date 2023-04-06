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Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? MEB tarih verdi (2023 AÖL sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan'da sona ermesinin ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, AÖL 2. dönem sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? MEB tarih verdi (2023 AÖL sınav tarihleri)

2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sona erdi ve sınav tarihleri belli oldu. Milli Bakanlığı () tarafından yapılan AÖL sınavları öncesinde, 2. dönem sınav tarihleri açıklandı. Peki, (AÖL) sınavları ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER;

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? MEB tarih verdi (2023 AÖL sınav tarihleri) - 1

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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