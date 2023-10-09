Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak? (2023-2024 MEB AÖL kayıt tarihleri)

2023-2024 AÖL ders seçimi tarihleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçimi ne zaman yapılacak?



AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?



Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.



Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.



2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ



MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;



"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.