Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? (2022 MEB AÖL kayıt takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Ekim'de başlayan AÖL kayıt işlemlerinin bitmesine kısa bir zaman kaldı. Açıköğretim Lisesi kayıtlarını henüz yapmayan öğrenciler ise kayıt döneminin sona ereceği günü araştırıyor. Peki, Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? (2022 MEB AÖL kayıt takvimi)

kayıtları ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı, Lisesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. 10 Ekim tarihinde başlayan kayıt işlemleri için artık çok az bir zaman kaldı. tarafından yayımlanan 2022 AÖL takvimiyle birlikte kayıt tarihlerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenilemeleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 22 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 22 Ağustos - 7 Ekim tarihi tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 26 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar;

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 10 Ekim 2022 tarihinden 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? (2022 MEB AÖL kayıt takvimi) - 1

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

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