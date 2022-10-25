Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

MEB tarafından 14 Ekim tarihinde tamamlanan AÖL 1. dönem kayıt işlemlerinin ardından, kayıtlarını yaptıran öğrenciler sınavlar için tarih araştırmalarına başladı. MEB'in yayımladığı 2022-2023 iş takvimi sonrasında Açıköğretim Lisesi sınavlarının yapılacağı gün belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.



AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.