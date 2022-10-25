Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlanan AÖL 1. dönem kayıt işlemlerinin ardından, AÖL sınav tarihleri gündeme geldi. MEB tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

tarafından 14 Ekim tarihinde tamamlanan 1. dönem kayıt işlemlerinin ardından, kayıtlarını yaptıran öğrenciler sınavlar için tarih araştırmalarına başladı. MEB'in yayımladığı 2022-2023 iş takvimi sonrasında Lisesi sınavlarının yapılacağı gün belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

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