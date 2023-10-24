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Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lise öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 2023-2024 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan AÖL sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

2023-2024 sınav tarihleri, lise eğitimine açıktan devam öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Bakanlığı'na () bağlı Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 1. dönem sınavları için hazırlıklarına başladı. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 1

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu ise 45 olacak. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekir.

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