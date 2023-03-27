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Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, 2. dönem sınav takviminin yayımlanmasını bekleyen binlerce açık lise öğrencisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 3 Nisan'da sona erecek olan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ardından sınav tarihleri yeniden gündeme gelecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav takvimi)

2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Milli Bakanlığı () tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için 2. dönem takviminin açıklanması bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav takvimi) - 1

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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