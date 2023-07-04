Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, açıklandı mı? Gözler MEB AÖL 3. dönem sınav tarihlerinde

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği, AÖL 3. dönem sınavlarına girecek öğrenciler, sınav tarihlerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, 2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, açıklandı mı? Gözler MEB AÖL 3. dönem sınav tarihlerinde

2023 3. dönem sınav tarihleri, eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. tarafından duyurulacak olan AÖL sınav tarihleri için gözler http://aol.meb.gov.tr/ sayfasına çevrildi. İşte ayrıntılar.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, açıklandı mı? Gözler MEB AÖL 3. dönem sınav tarihlerinde - 1

SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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