Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? (2022 MEB AÖL sınav tarihi)

AÖL 1. dönem sınavları, Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 14 Ekim tarihinde tamamlanan AÖL 1. dönem sınav ücretlerinin sona ermesiyle birlikte sınav tarihi araştırılmaya başladı. Öte yandan AÖL sınavlarının online olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.



AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?



Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;



Kazanılan toplam kredinin 170 olması,



Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,



Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,



En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.