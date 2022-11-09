Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? (2022 MEB AÖL sınav tarihi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem AÖL sınavları için ödemeler 14 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Ücret işlemlerinin sona ermesiyle birlikte AÖL sınavlarının yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? (2022 MEB AÖL sınav tarihi)

1. dönem sınavları, Lisesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 14 Ekim tarihinde tamamlanan AÖL 1. dönem sınav ücretlerinin sona ermesiyle birlikte sınav tarihi araştırılmaya başladı. Öte yandan AÖL sınavlarının online olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? (2022 MEB AÖL sınav tarihi) - 1

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

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