Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları içni tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Ekim'de başlayan AÖL kayıt işlemleri 14 Ekim'de sona erdi ve gözler 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi)

1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. MEb tarafından yayımlanan AÖL sınav takvimi sonrasında, sınavların ne zaman yapılacağı ve online olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi) - 1

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

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