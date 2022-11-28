Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınavları)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-23 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav tarihleri, yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınavları)

1. dönem sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı, açık öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. tarafından yayımlanan 1. dönem sınav takvimi sonrasında, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre; AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı? (2022 MEB AÖL 1. dönem sınavları) - 1

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

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