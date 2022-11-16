Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı olacak? (2022 MEB AÖL sınav tarihleri)

AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 yılı AÖL sınavlarının yapılacağı ay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı olacak? (2022 MEB AÖL sınav tarihleri)

sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, online mı olacak? (2022 MEB AÖL sınav tarihleri) - 1

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...