Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarına 7 Aralık tarihine kadar itiraz edebilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.12.2021 - 14:44

Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir

'nden yapılan açıklamaya göre, KCvid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan ara sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar öğrenci otomasyonu üzerinden 7 Aralık Salı günü saat 17.30'a kadar yapılabilecek.

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