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Açıköğretim sınavları (AÖF) ne zaman, online mı olacak? (2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri)

Açıköğretim sınavlarının (AÖF) ne zaman yapılacağı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 bahar dönemi ara sınavlarına kısa bir zaman kala sınav tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

Açıköğretim sınavları (AÖF) ne zaman, online mı olacak? (2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri)

bahar dönemi sınav tarihleri, sınava katılım sağlayacak öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, " sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Açıköğretim sınavları (AÖF) ne zaman, online mı olacak? (2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri) - 1

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi.

Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor.

Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.

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