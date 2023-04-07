Açıköğretim sınavları (AÖF) ne zaman, online mı olacak? (2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri)

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri, sınava katılım sağlayacak Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, "Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?



Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi. Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.