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Açıköğretim sınavları (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı)

Açıköğretim sınavları (AÖF) sonuçları, 8-9 Nisan tarihinde erişime açılan sınav sistemiyle birlikte, sınavlarını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 15-16 Nisan'a kadar sürecek olan AÖF sınavlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak sonuç duyurusunda olacak. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim sınavları (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı)

sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2022-2023 AÖF bahar dönemi ara sınavlarının başlamasıyla birlikte, için tarihler merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF ara sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde sona erecek.

Buna göre; AÖF sınav sonuçları, sınavların sona ermesinin ardından 15 gün içinde yani mayıs ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

Açıköğretim sınavları (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı) - 1

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ortalamaya yüzde 30, dönem sonu (final) sınavları ise yüzde 70 etki edecek.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

2022-2023 öğretim yılında AÖF ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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