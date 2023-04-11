Açıköğretim sınavları (AÖF) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı)

AÖF sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2022-2023 AÖF bahar dönemi ara sınavlarının başlamasıyla birlikte, sınav sonuçları için tarihler merak ediliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için bekleyişe başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF ara sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde sona erecek.



Buna göre; AÖF sınav sonuçları, sınavların sona ermesinin ardından 15 gün içinde yani mayıs ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.



AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ortalamaya yüzde 30, dönem sonu (final) sınavları ise yüzde 70 etki edecek. AÖF SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ? 2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖF ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek.