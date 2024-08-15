Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, açıköğretimde lisans ya da önlisans bölümlerine yerleşen adayları kayıt heyecanı sardı. Özellikle Anadolu Üniversitesi AÖF ve Atatürk Üniversitesi AÖF'e yerleşen adaylar kayıt takvimine odaklandı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi

Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, kayıt tarihlerini sorguluyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarının ne zaman yapılacağı, Anadolu Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt tarihleri...

AÖF ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri belli oldu.

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre ÖSYS yeni kayıt tarihleri; 19 Ağustos 2024 Pazartesi - 23 Ağustos 2024 Cuma olarak açıklandı.

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim dönemi kayıt tarihlerini paylaştı. Yapılan açıklamada;

"YKS sonuçlarına göre Fakültemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların;

Elekronik kayıt işlemleri (E-devlet yolu ile) 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler." denildi.

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