Açıköğretim vize sınav sonuçları: AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları sona erdi. Üç oturumda tamamlanan sınavların ardından yapılacak değerlendirme işleminin sonunda öğrencilerin notları ilan edilecek. Binlerce AÖF öğrencisinin bu kapsamda araştırmaları yoğunlaştı. İşte, açıköğretim vize sınav sonuçlarında son bilgiler...



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti.



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.



Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.



Takvime göre, dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.