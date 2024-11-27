Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayımlandı (ÖSYM sınav yerleri sorgulama)
2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı(2024-İcra): sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’na (2024-İcra) başvuran adayların sınav giriş belgeleri yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’na (2024-İcra) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 27 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
DİKKAT!
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak 2024-İcra sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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