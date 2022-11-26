Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Hakimlik- Savcılık sınavı sonuç tarihi)

2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçları aynı tarihte açıklanacak.



ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları, 27 Aralık tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.