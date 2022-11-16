Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayımlandı (2022 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı)

Adalet Bakanlığı 1500 hakim ve savcı adayı alımı yapacak. Söz konusu alım için sınav düzenleyecek olan Adalet Bakanlığı için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman?

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayımlandı (2022 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı)

1500 hakim ve savcı alımı için sınav giriş belgeleri tarafından erişime açıldı. Adalet Bakanlığı sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM adresi üzerinden ulaşabiliyor.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2022 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavı 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayımlandı (2022 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı) - 1

SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanacak olan 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2022-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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