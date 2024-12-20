Adalet Bakanlığı Sınavları saat kaçta başlayacak/bitecek? Adalet Bakanlığı Sınav süreleri

ÖSYM son duyurularına göre, 2024- Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sınavı 21 - 22 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, bir yandan da sınav saati ve süresini araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı Sınavları saat kaçta başlayacak/bitecek?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



21-22 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;



- Adaylar, 21 Aralık 2024 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



- Adaylar, 22 Aralık 2024 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SÜRELERİ



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır. Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak ve cevaplama süresi her bir test için 50’şer dakika olacaktır.