Adalet Bakanlığı Sınavları sonuç tarihi: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hakimlik ve savcılık sınavları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce adayın katılım sağladığı hakim ve savcı yardımcısı adayı sınav sonuçları için ocak ayı işaret edildi. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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