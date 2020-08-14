Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir?

16 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay getirildi. Peki, Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 11:19

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı.

PROF. DR. MEHMET TÜMAY KİMDİR?

Mehmet Tümay 27 Eylül 1964 yılında Adana'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eğitim bilgileri:

Profesörlük Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2006)

Doçentlik Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2000)

Doktora Strathclyde Üniversitesi Güç Sistemleri Bölümü (İngiltere 1991-1995)

Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü (1988-1991)

Lisans ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Gaziantep Yerleşkesi-1988)

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