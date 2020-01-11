Adana'da hakaret içerikli sınav sorusu hazırlayan Din Kültürü öğretmenine soruşturma

Adana Çukurova'da bir lisede gerçekleşen ortak sınavda bir öğretmenin sınav sorusunda öğrencisine hakaret iddiası üzerine il valiliği soruşturma başlattı.

Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmenin, ortak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında hazırladığı soru sosyal medyada büyük tepki topladı.



İsmi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin sınav sorusunda yer alan 12'nci sınıf eşit ağırlıkta okuyan 'Melahat kızımız' şeklinde ifade kullanarak sınav sorusu hazırlaması müfredat dışında hakaret içeren soru hazırladığı iddia edilen öğretmene soruşturma açılmasına neden oldu.

Adana valiliği konu ile ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

İlgili sınav sorusunda ise şu ifadeler yer aldı, 'Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak, şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar. Okul, eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır. Kendini, ailesini, toplumunu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12'nci sınıf eşit ağırlıkta okuyan 'Melahat kızımız', 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır?"