Adaylık kaldırma sınavı (AKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene uygulanan adaylık kaldırma sınavı (AKS) 26 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava giriş yapan adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. İşte AKS sonuçları hakkında detaylar...

ntv.com.tr 11.08.2020 - 14:20

Adaylık kaldırma sınavı (AKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen sınavlardan biri olan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 26 Temmuz'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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