AGS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 MEB AGS sınav tarihi)

2025 AGS sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan bir sınavdır. Bu sınav, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar için belirleyici bir aşama niteliği taşır. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?



AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.



Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

