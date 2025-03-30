AGS başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 MEB AGS sınav tarihi)
Akademik Giriş Sınavı (AGS) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. AGS sınavında başarılı olan adaylar, öğretmenlik mesleğine hazırlanmak amacıyla Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Peki, 2025 AGS sınavı başvuruları ne zaman?
2025 AGS sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan bir sınavdır. Bu sınav, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar için belirleyici bir aşama niteliği taşır. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
MEB AGS SINAV KAPSAMI
ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi testleri 90 dakika,
Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.
AGS; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.
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