Karne heyecanını yaşayan çocuklar, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde 8 – 17 Haziran tarihleri arasında yüzde 50 indirimle ziyaret edebilecekler.



Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 200’e yakın türle, 20 binden fazla canlıyı ve 270 derece görüş imkânı olan akrilik tünel boyunca denizdeki mucizevi yaşamını ve birçok deniz canlısını görme fırsatı sunuyor.



Akvaryumda, ziyaretçiler canlı besleme seanslarına katılabiliyor ve dev timsah, penguen, su faresi, su samurları, vatozlar ve diğer canlıların beslenmelerini izleyebiliyor. Aynı zamanda su canlıları ile eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için tüplü dalış seansları düzenleniyor.

Kampanya kapsamında 39 TL yerine 19,50 TL’ye indirilen çocuk biletleri, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nin internet sitesi ve akvaryum girişinden alınabilecek.