Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınavı Saatinde değişiklik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı’na ilişkin saat değişikliğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 06 Ekim – 18 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Söğütözü’ndeki merkez binada gerçekleştirilecek sözlü sınavların, daha önce 25 Eylül 2025 tarihinde ilan edildiği hatırlatıldı.



Yapılan yeni düzenlemeyle, 14 Ekim 2025 tarihinde 4. kat toplantı salonunda sınava girecek adayların giriş saatlerinin yeniden belirlendiği bildirildi.