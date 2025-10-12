Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınavı Saatinde değişiklik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav" saatinde değişikliğie gidildiğini duyurdu. Adaylar, güncellenen sınav saatlerini merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı’na ilişkin saat değişikliğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 06 Ekim – 18 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Söğütözü’ndeki merkez binada gerçekleştirilecek sözlü sınavların, daha önce 25 Eylül 2025 tarihinde ilan edildiği hatırlatıldı.
Yapılan yeni düzenlemeyle, 14 Ekim 2025 tarihinde 4. kat toplantı salonunda sınava girecek adayların giriş saatlerinin yeniden belirlendiği bildirildi.
Adaylar, güncellenen sınav saatlerini merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
Bakanlık, değişikliğe ilişkin bilgilendirmenin adayların mağduriyet yaşamamaları için yapıldığını açıkladı.