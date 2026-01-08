Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT konu dağılımı belli oldu
08.01.2026 13:39
NTV - Haber Merkezi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımları düzenlenerek ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarına “Özel Eğitim” alanı eklenerek yayımlandı.
Sınav, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
AGS KONU DAĞILIMLARI
ÖABT KONU DAĞILIMLARI