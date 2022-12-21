Akademik Hareketlilik Projesi | Köklü üniversitedekiler Anadolu'da görev alabilecek

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), yenilerinin köklü üniversitelerdeki tecrübeli akademisyenlerden faydalanabilmesi için yeni bir proje başlattı. Akademik Hareketlilik projesiyle isteyen akademisyenler Anadolu'daki üniversitelerde görev yapabilecek.

Akademik Hareketlilik Projesi | Köklü üniversitedekiler Anadolu'da görev alabilecek

Köklü üniversitedeki akademisyenler Anadolu'da görev yapabilecek. 

Akademik Hareketlilik Projesi, 2022-2023 Bahar Dönemi'nden itibaren başlayacak. Şu ana kadar 57 üniversiteden öğretim üyesi ihtiyacı bildirildi, 191 öğretim üyesi gönüllü oldu.

Gönüllü olanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi'nden 3, ODTÜ'den 8, İstanbul Üniversitesi'nden 23 ve Ankara Üniversitesi'nden 12 akademisyen bulunuyor.

Bu akademisyenler en az bir yarıyıl en fazla 4 yarıyıl olmak üzere görev yapacak. Bu sürede kadroları kendi üniversitelerinde kalacak.

Projede yer alan öğretim üyeleri yurtdışı çıkışlar, kadro, proje desteği gibi konularda da teşvik alacak. Yurtdışı görevlendirme için aranan 6 yıl çalışma şartı 3 yıla indirilecek.

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