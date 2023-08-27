Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Takvime göre, ALES/2 sonuçları eylül ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-/2) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Takvim doğrultusunda 2023-ALES/2 sonuçları 5 Ekim 2023 tarihinde ilan edilecek. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

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