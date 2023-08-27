Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Takvim doğrultusunda 2023-ALES/2 sonuçları 5 Ekim 2023 tarihinde ilan edilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.