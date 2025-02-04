ALES/1 başvuruları ne zaman? ÖSYM ALES/1 başvuruları için tarih verdi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için hazırlıklarını sürdüren adayların gündeminde başvuru tarihleri var. Sınava katılmak için başvuru yapacak olan adaylar, ÖSYM takvimi inceliyor. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından yılda üç gerçekleştirilen ALES için başvuru, sınav ve sonuç günleri yayımlanan takvimle duyuruldu. Yılın ilk ALES oturumu nisan ayında yapılacak, başvurular ise şubat ayında alınacak.
ALES BAŞVURU TAKVİMİ
2025-ALES/1 başvuruları,19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.
2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.
2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.
ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.
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