ALES/1 başvuruları ne zaman? ÖSYM ALES/1 başvuruları için tarih verdi

ÖSYM tarafından yılda üç gerçekleştirilen ALES için başvuru, sınav ve sonuç günleri yayımlanan takvimle duyuruldu. Yılın ilk ALES oturumu nisan ayında yapılacak, başvurular ise şubat ayında alınacak.

ALES BAŞVURU TAKVİMİ 2025-ALES/1 başvuruları,19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.



2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.



2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.