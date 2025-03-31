ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025'in ilk ALES oturumu

Akademik kariyer hedefi olan lisans mezunlarına yönelik ÖSYM'nin düzenlediği ALES'te bu yılın ilk oturumuna az bir zaman kaldı. 2025'te üç kez düzenlenecek ALES'in bu yılki ilk oturumu yakın zaman sonra organize edilecek.



ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



2025'İN İLK ALES OTURUMU NE ZAMAN?



2025 ALES/1 sınavı, 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak.



Adaylar, sınavın yapılacağı 13 Nisan'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.