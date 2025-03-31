ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025'in ilk ALES oturumu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından sınav takvimi gündeme geldi. Peki, ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025'in ilk ALES oturumu

Akademik kariyer hedefi olan lisans mezunlarına yönelik 'nin düzenlediği 'te bu yılın ilk oturumuna az bir zaman kaldı. 2025'te üç kez düzenlenecek ALES'in bu yılki ilk oturumu yakın zaman sonra organize edilecek.

ALES GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2025'İN İLK ALES OTURUMU NE ZAMAN?

2025 ALES/1 sınavı, 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak.

Adaylar, sınavın yapılacağı 13 Nisan'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

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