ALES/1 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? (2025 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulama)

2025 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılmasını bekleyen adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ilki 13 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava sayılı gün kala ise gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 ALES/1 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?



ALES/1 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde gerçekleştirilen ALES sınavlarının giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.



Buna göre; ALES/1 sınav giriş belgelerinin nisan ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

