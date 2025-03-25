ALES/1 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? (2025 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulama)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, 4 yıllık üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak için ALES'e başvuran binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 13 Nisan'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2025 ALES öncesinde, gözler AİS ekranına çevrildi. Peki, ALES/1 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
2025 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılmasını bekleyen adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ilki 13 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava sayılı gün kala ise gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 ALES/1 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
ALES/1 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde gerçekleştirilen ALES sınavlarının giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
Buna göre; ALES/1 sınav giriş belgelerinin nisan ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.
2025 ALES OTURUM TAKVİMLERİ
ALES/1 sınav tarihi: 13 Nisan 2025
ALES/2 sınav tarihi: 6 Temmuz 2025
ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025
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