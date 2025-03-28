ALES/1 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı: (2025 ÖSYM ALES sınavı tarihleri)

2025 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ilki 13 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava sayılı gün kala ise gözler sınav giriş yerlerindeydi. Peki, 2025 ALES/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde gerçekleştirilen ALES sınavlarının giriş belgeleri duyuruldu.



Buna göre; ALES/1 sınav giriş belgeleri 28 Mart günü itibarıyla ais.osym.gov.tr adresinden alınabilecek.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ALES/1 sınavının sonuçları ise 2 Mayıs günü ilan edilecek.