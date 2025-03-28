ALES/1 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı: (2025 ÖSYM ALES sınavı tarihleri)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ne zaman yapılacağı (2025-ALES/1) 4 yıllık üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak için ALES'e başvuran binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 13 Nisan'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2025 ALES öncesinde, gözler AİS ekranına çevrilmişti. Peki, ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
2025 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı! Adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ilki 13 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava sayılı gün kala ise gözler sınav giriş yerlerindeydi. Peki, 2025 ALES/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı?
ALES/1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde gerçekleştirilen ALES sınavlarının giriş belgeleri duyuruldu.
Buna göre; ALES/1 sınav giriş belgeleri 28 Mart günü itibarıyla ais.osym.gov.tr adresinden alınabilecek.
ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
ALES/1 sınavının sonuçları ise 2 Mayıs günü ilan edilecek.
2025 ALES OTURUM TAKVİMLERİ
ALES/1 sınav tarihi: 13 Nisan 2025
ALES/2 sınav tarihi: 6 Temmuz 2025
ALES/3 sınav tarihi: 23 Kasım 2025
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