ALES/1 uygulama tarihi 2025: ALES ne zaman? ALES geç başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM

ALES/1 sınav günü, lisansüstü eğitim kararı veren adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2025 sınav takviminde ALES için beklenen tarihleri duyurdu. Bu yılın ilk ALES sınavı nisan ayında olacak. İşte, ALES/1 sınav ve sonuç tarihleri...



ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?



2025 yılının ilk ALES uygulaması 13 Nisan tarihinde olacak ve sınav 10:15'te başlayacak. Sınav için geç başvuru süreci 7 Mart tarihinde saat 23:59'a kadar olacak.



ALES SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?



ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 2 Mayıs tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden adaylara sunulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.



ALES TARİHLERİ 2025



ALES/2 başvuru tarihi 13-21 Mayıs, sınav tarihi 6 Temmuz, sonuç tarihi ise 25 Temmuz olarak açıklandı.



ALES/3 başvuru tarihi 7-14 Ekim, sınav tarihi 23 Kasım, sonuçlar da 12 Aralık tarihinde ilan edilecek.