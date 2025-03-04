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ALES/1 uygulama tarihi 2025: Yılın ilk ALES sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi ALES geç başvuru ve sonuç tarihleri

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ÖSYM tarafından uygulanıyor. 2025 yılı sınav takvimide ALES/1 başvuruları 19-16 Şubat tarihleri olarak yer aldı. Akademik kariyer planlayan adaylar yılın ilk ALES sınavı için takvimi sorguluyor. ALES/1 sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES/1 uygulama tarihi 2025: Yılın ilk ALES sınavı ne zaman? ÖSYM takvimi ALES geç başvuru ve sonuç tarihleri

/1 sınav günü, lisansüstü kararı veren adaylar tarafından araştırılıyor. 2025 sınav takviminde ALES için beklenen tarihleri duyurdu. Bu yılın ilk ALES sınavı nisan ayında olacak. İşte, ALES/1 sınav ve sonuç tarihleri...

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılının ilk ALES uygulaması 13 Nisan tarihinde olacak ve sınav 10:15'te başlayacak. Sınav için geç başvuru süreci 7 Mart tarihinde saat 23:59'a kadar olacak.

ALES SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 2 Mayıs tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden adaylara sunulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ALES TARİHLERİ 2025

ALES/2 başvuru tarihi 13-21 Mayıs, sınav tarihi 6 Temmuz, sonuç tarihi ise 25 Temmuz olarak açıklandı.

ALES/3 başvuru tarihi 7-14 Ekim, sınav tarihi 23 Kasım, sonuçlar da 12 Aralık tarihinde ilan edilecek.

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