ALES/2 başvuru takvimi: 2025 ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 ALES/2 başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından tamamlanan yılın ilk ALES sınavı sonrasında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ALES/2 başvurularına çevrilecek. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.



ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.