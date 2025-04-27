ALES/2 başvuru takvimi: 2025 ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvurularının ne zaman yapılacağı, yılın ilk ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. İlk ALES sınavına hazırlanamayan veya başvuruları kaçıran adaylar, yılın ikinci ALES sınavı için ÖSYM takvimini araştırıyor. Peki, 2025 ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 ALES/2 başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından tamamlanan yılın ilk ALES sınavı sonrasında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ALES/2 başvurularına çevrilecek. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
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