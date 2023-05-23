ALES/2 başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi)

ALES/2 başvuru sınav tarihi, yüksek lisans yapmak için bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman?



ALES/2 NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı.



Buna göre; ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.