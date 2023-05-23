ALES/2 başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi)

ALES/2 başvurularının ne zaman yapılacağı, bu yılın ilk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES sınavları için 2023 takvimi belli oldu. Peki, ALES/2 başvuruları ve sınavı ne zaman?

ALES/2 başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi)

/2 başvuru sınav tarihi, yüksek lisans yapmak için bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman?

ALES/2 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/2 başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi) - 1

ALES/2 TARİHLERİ

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

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