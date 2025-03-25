ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav takvimi, akademik kariyer hedefleyen vatandaşlarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin düzenlediği ALES'e katılım sağlamak için gerekli hazırlıkları yapan pek çok kişi belirlenen başvuru tarihini sorguluyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES 1 sınavı 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak. Henüz ilk sınav yapılmadan ikinci sınavın takvimi de merak konusu oldu. 2025 ALES/2 sınav tarihi akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, ALES/2 başvuruları hakkında bilgiler...
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
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