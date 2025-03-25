ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES 1 sınavı 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak. Henüz ilk sınav yapılmadan ikinci sınavın takvimi de merak konusu oldu. 2025 ALES/2 sınav tarihi akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, ALES/2 başvuruları hakkında bilgiler...



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.



ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

