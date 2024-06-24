ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

2024 ALES/2 geç başvuruları, sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylara bir fırsat daha verecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, yılın ikici ALES sınavı için geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2024 ALES/2 geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?



ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES/2 sınavı için geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/2 sınavı geç başvuruları, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

