ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı 28 Temmuz'da yapılacak. Sınavın başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise geç başvuru günüyle başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2024 ALES/2 geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

2024 /2 geç başvuruları, sınav tarihlerini kaçıran adaylara bir fırsat daha verecek. tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, yılın ikici ALES sınavı için geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2024 ALES/2 geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES/2 sınavı için geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı geç başvuruları, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? - 1

/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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