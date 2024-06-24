ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

2024 ALES/2 geç başvuruları, sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylara bir fırsat daha verecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, yılın ikici ALES sınavı için geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2024 ALES/2 geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES/2 sınavı için geç başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; ALES/2 sınavı geç başvuruları, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve aynı gün saat 23.59'da sona erecek.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.
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