ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM geç başvuru takvimini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları sona erdi. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını tamamladı. Tüm gözler şimdi geç başvuru sürecinde. İşte, 2023 ALES/2 oturumu hakkında son bilgiler...



ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ



Başvuruları kaçıran adaylar için 19 Temmuz tarihinde ALES/2 geç başvurusu kabul edilecek.



Normalde 260 TL olan başvuru ücretinin geç başvurularda yüzde 50 daha fazla ödenecek.



ALES/2 OTURUMU NE ZAMAN?



ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 5 Eylül’de açıklanacak.

