ALES/2 ne zaman? ALES takvimine göre ALES tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından senede 3 kez uygulanıyor. Yılın ikinci ALES sınavı için hazırlıklar sürüyor. Lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılan ALES'in bu yılki ikinci sınavı temmuz ayının ilk haftasında yapılacak.