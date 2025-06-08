ALES/2 ne zaman? ALES takvimine göre ALES tarihi
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) tarihine çevrildi. Takvime göre yılın ALES oturumu temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, ALES/2 ne zaman gerçekleşecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından senede 3 kez uygulanıyor. Yılın ikinci ALES sınavı için hazırlıklar sürüyor. Lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılan ALES'in bu yılki ikinci sınavı temmuz ayının ilk haftasında yapılacak.
ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacakt
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